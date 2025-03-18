Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
Antalya'da, madde bağımlısı olduğu belirtilen 27 yaşındaki Oğuzhan Akyol, tartıştığı babası 65 yaşındaki Süleyman Akyol'u 5 bıçak darbesiyle öldürdü. Katil zanlısı, uyuşturucu kullanırken polis tarafından gözaltına alındı
Antalya'da olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşandı.
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği kadrosundan emekli babası Süleyman Akyol (65) ve üvey kardeşi Burak ile aynı dairede oturan Oğuzhan Akyol (27), 1 ay önce babasıyla tartışıp evden ayrıldı.
BABASINI BEKLEMEYE BAŞLADIBabasını öldüren Oğuzhan Akyol.
DHA'daki habere göre eve bugün saat 08.30 sıralarında gelen Oğuzhan Akyol, kardeşine babasının nerede olduğunu sordu. Babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan Akyol, daha sonra apartmandan çıkıp beklemeye başladı.
"BABA OĞUZHAN'I EVE ALMA"Süleyman Akyol, 65 yaşındaydı.
Kısa süre sonra işe gitmek için evden çıkıp babasını telefonla arayan Burak Akyol, kardeşinin bina dışında olduğunu belirterek, "Baba, Oğuzhan'ı eve alma" dedi. Görüşmenin ardından evden çıkan Süleyman Akyol, oğlu Oğuzhan Akyol'un yanına gitti.
BOYUN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI
Bir süre konuşup eve dönen baba- oğul arasında, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğuzhan Akyol, mutfaktan aldığı bıçakla babasını boyun ve sırt bölgesinden 5 yerinden bıçaklayıp evden ayrıldı.
BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Bir süre sonra babasını arayan Burak Akyol, telefona yanıt alamayınca eve geldi. Babasını kanlar içinde gören Burak Akyol'un ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kontrolde, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
MADDE KULLANIRKEN YAKALANDI
Polis, şüpheli Akyol'u yakalamak için çalışma başlatırken, kısa süre sonra Öğretmenevleri Mahallesi’nde bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı geldi.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
Adrese sevk edilen polis ekipleri, ihbar edilen kişinin Oğuzhan Akyol olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Akyol, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.