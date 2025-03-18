Antalya'da olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği kadrosundan emekli babası Süleyman Akyol (65) ve üvey kardeşi Burak ile aynı dairede oturan Oğuzhan Akyol (27), 1 ay önce babasıyla tartışıp evden ayrıldı.

BABASINI BEKLEMEYE BAŞLADI

Babasını öldüren Oğuzhan Akyol.

DHA'daki habere göre eve bugün saat 08.30 sıralarında gelen Oğuzhan Akyol, kardeşine babasının nerede olduğunu sordu. Babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan Akyol, daha sonra apartmandan çıkıp beklemeye başladı.