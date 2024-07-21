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        Haberler Gündem Güncel Antalya kavruluyor: Termometreler 46 dereceyi gördü | Son dakika haberleri

        Antalya kavruluyor: Termometreler 46 dereceyi gördü

        Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:01
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        Türkiye, son yılların en sıcak temmuz ayını yaşıyor. Hava sıcaklığının en çok hissedildiği ilerin başında da Antalya geliyor.

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        Hava sıcaklığının 46, nem oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığı kentte sıcaktan bunalanların adresi yeine Konyaaltı Sahili oldu.

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        Öğle saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun arttığı gözlendi.

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        Tatilciler su sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü sahilde denize girip, serinlemeye çalıştı.

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        Kimi tatilciler şemsiyelerin altında güneşin yakıcı etkisinden korunmaya çalışırken, kimisi sahil bandında bulunan ağaçların altında dinlenmeyi tercih etti.

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        #Antalya
        #Konyaaltı sahili
        #sıcak hava
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