Antalya kavruluyor: Termometreler 46 dereceyi gördü
Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Türkiye, son yılların en sıcak temmuz ayını yaşıyor. Hava sıcaklığının en çok hissedildiği ilerin başında da Antalya geliyor.
Hava sıcaklığının 46, nem oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığı kentte sıcaktan bunalanların adresi yeine Konyaaltı Sahili oldu.
Öğle saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun arttığı gözlendi.
Tatilciler su sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü sahilde denize girip, serinlemeye çalıştı.
Kimi tatilciler şemsiyelerin altında güneşin yakıcı etkisinden korunmaya çalışırken, kimisi sahil bandında bulunan ağaçların altında dinlenmeyi tercih etti.