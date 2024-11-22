Antalya'yı sağanak vurdu: 24 saatte 125,7 kilogram yağış

"GÜRÜLTÜYLE YATAKTAN KALKTIK"

Hissettikleri korkuyu anlatan Burcu Kuşçu, "Büyük bir gürültüyle yataktan kalktık. Eve bomba düştü, deprem oldu, diye panikledik. Dışarı çıkmak istedik ama evin yanına düşen kaya parçası çıkmamıza engel oldu. Daha önceleri de yoğun yağış olduğu zaman buna benzer sıkıntılar yaşıyorduk. Tepeden üzerimize her an bir şey düşecek korkusuyla birkaç kez belediyeye gidip ricada bulunduk, sonuç alamadık. Yağmur endişe oluşturmuştu ve o endişem boşa çıkmadı. Kaya parçası düştü. Evde hastamız var, çocukların okula gitmesi ve benim işe gitmem gerekiyordu. Mahsur kaldık. Belediye ekipleri kepçeyle çalışma yaptı. Belediyeden tepedeki toprak kayması tehlikesinin engellenmesini istiyoruz" dedi.