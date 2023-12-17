Anten tamirinde canından oldu

İtfaiye eri, anten tamir ederken canından oldu
Konya'da kayınpederinin antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybeden itfaiye eri Murat Tanık, 3'üncü kat balkonundan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tanık, kurtarılamadı
Konya'da itfaiye eri, 3'üncü kat balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta Meydana geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık (44), bir apartmanın 3'üncü katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir etmeye başladı.
Bu sırada dengesini kaybeden Tanık, balkondan beton zemine düştü.
Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.