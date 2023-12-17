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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anten tamirinde canından oldu

        İtfaiye eri, anten tamir ederken canından oldu

        Konya'da kayınpederinin antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybeden itfaiye eri Murat Tanık, 3'üncü kat balkonundan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tanık, kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:12
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        Anten tamirinde canından oldu
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        Konya'da itfaiye eri, 3'üncü kat balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta Meydana geldi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık (44), bir apartmanın 3'üncü katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir etmeye başladı.

        Bu sırada dengesini kaybeden Tanık, balkondan beton zemine düştü.

        Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.

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