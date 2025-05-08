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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

        AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da ''AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere sınava girilecek okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgeleri olmadan sınavlara alım yapılmıyor. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte, 2025 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:53
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Bahar dönemi AÖF final sınavları not ortalamasına %70 etki edecek. Sınav merkezi tercihlerini yapan öğrenciler ise sınav giriş belgesine odaklandı. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Belgede adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2025 AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı…

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        AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı.

        Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AÖF final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

        AÖF sınav giriş yerlerinin en geç 14 Mayıs tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.

        AÖF sınav yerleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Anadolu Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

        Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek. AÖF sınav yerleri, alternatif olarak e-Devlet sistemi üzerinden de öğrenilebilecek.

        AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek.

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        2025-2026 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        AÖF 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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