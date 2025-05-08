Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Bahar dönemi AÖF final sınavları not ortalamasına %70 etki edecek. Sınav merkezi tercihlerini yapan öğrenciler ise sınav giriş belgesine odaklandı. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Belgede adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2025 AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı…