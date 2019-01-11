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AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde ilk dönem heyecanı 12 - 13 Ocak tarihlerinde yapılacak final sınavlarıyla sona erecek. Öğrenciler ve refakatçiler AÖF sınavının saat kaçta başlayıp, kaçta biteceğini araştırıyor. Ayrıca hala sınav giriş belgesini almayan öğrenciler AÖF sınav giriş belgesini temin etmeye çalışıyor. İşte 2019 AÖF sınavına dair tüm detaylar...
AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
AÖF final sınavı Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sabah ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturum ise öğleden sonra saat 14.00'da yapılacak. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılacaktır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.
AÖF sınavlarının sabah oturumu 09.30'da başlayıp 11.30'da sona erecek. İkinci oturumu ise 14.00'te başlayıp 16.00'da sona erecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 2019
AÖF sınav giriş belgesini https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/default.aspx adresi üzerinden öğrenci otomasyonuna giriş yaparak bilgilerinizi doldurmanızın ardından alabilirsiniz. Sınav giriş belgesi almadan sınava katılım mümkün değil.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?
AÖF sosyal medya adresi üzerinden yaptığı uyarıyla, sınava girerken adayların yanında bulundurması gereken belgeleri hatırlattı. AÖF'ün açıklaması şöyle:
"Adaylar sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi”ni (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu belgelerin eksikliği durumunda adaylar sınava alınmamalıdır. "
AÖF SINAVLARINDA KULLANILABİLECEK HESAP MAKİNELERİ
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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