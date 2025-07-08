AÖL sınav giriş belgesi sorgula: 2025 MEB AÖL giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi MEB tarafından duyurulacak. Açık lisede eğitim gören öğrenciler AÖL 3.dönem sınavlarına temmuz ayında katılım gösterecek. Sınava girecek olan adayların giriş belgelerinde sınava girecekleri salon, sınav yeri, saat gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2025 MEB AÖL giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem sınavlarına sayılı günler kaldı. Temmuz ayında gerçekleşecek olan açık lise sınavlarına girecekler gözlerini giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihe çevirdi. Peki 2025 MEB AÖL giriş belgesi yayınlandı mı?
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav giriş belgelerine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ulaşabilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise belgelerini https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden alabilecek.
Sınav giriş belgesinde; sınav yeri, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Belgesi olmayan adaylar sınav salonuna alınmayacak. Bu nedenle belge çıktısının sınav günü mutlaka yanınızda bulunması gerekiyor.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılına ait Açık Lise 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavlara kendi adlarına düzenlenmiş sınav giriş belgeleriyle katılım sağlayacak.
Sınav giriş belgeleri, 14 Temmuz 2025 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Fotoğraflı belgeye erişim sağlamak isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.
2025 AÖL 3. dönem sınav takvimi
Açık Lise sınavları üç oturumda düzenlenecek:
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, saat 10.00