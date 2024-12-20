AÖL sınav tarihleri 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav tarihi bilgisine yer verilmişti. Peki, MEB takvimi ile 1. dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri...