AÖL sınavları her dönem belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. 11 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri yapılan AÖL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğiitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri büyük bir heyecanla alaştırılırken “"AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, sınav tarihleri ve sınav yerleri hakkında merak edilenler…