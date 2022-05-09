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AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖL sınav tarihleri, Açık Öğretim Lise sınavına hazırlık yapan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 3. dönem sınav tarihleri merak ediliyor. İşte, AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi hakkında merak edilenler…

  • 01
    AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    AÖL sınavları her dönem belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. 11 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri yapılan AÖL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğiitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri büyük bir heyecanla alaştırılırken “"AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, sınav tarihleri ve sınav yerleri hakkında merak edilenler…
  • 02
    AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    AÖL SINAV TARİHLERİ 3.DÖNEM NE ZAMAN?

    Açık Lise 3. dönem sınavları MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.
  • 03
    AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. 
  • 04
    AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL 3. Dönem sınavları da önceki dönem sınavları gibi online yapılacak.

     
  • 05
    AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    Konuyla ilgili farklı bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

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