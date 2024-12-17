AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2024 MEB AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem yazılı sınav tarihlerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı. İşte AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi alma ekranı
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınav tarihleri MEB duyurusu ile belli oldu. Geri sayım sürerken MEB son dakika duyurusu ile AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 erişime açıldı. Peki, AÖL sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama sayfası…
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 Pazartesi günü erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''21-22 Aralık 2024 Tarihlerinde Yapılacak Olan Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.
Öğrenciler, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren alabilecektir.
- Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 20 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezleri/açık öğretim birimleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerini alabilecektir. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacaktır.''
AÖL SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav giriş belgelerini, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ''https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx'' internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabilecek.
AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAV GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.