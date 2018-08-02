Hurda araçların şaselerini çalıntı araçlarla değiştirdi

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bazı çalıntı araçların change yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, tamirci Sertan A. ile ilgili önemli detaylara ulaştı.



ARABA ÇALDIRIYORMUŞ



İddialara göre, Sertan A., elinde bulunan bir markaya ait hurda araçların, şase numaralarının uyuşabileceği araçları hırsızlarla anlaşıp çaldırıyordu. Çalınan araçlar, tamirci dükkanında şase numarası değiştirilerek farklı bir araç haline getiriliyordu. Tüm bu iddialara ulaşan polis operasyon düzenlendi.



6 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ



Yapılan operasyonla oto tamircisi Sertan A. (32) gözaltına alındı. İncelemelerin ardından şase numaraları değiştirilerek satılan 6 araç ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Sertan A. ise adliyeye sevk edildi. Polis araçları çalan şüphelileri arıyor.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ