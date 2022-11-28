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Aralık ayında İş Sanat'ta müzik şöleni var

Konser, dinleti, sergi, çocuk tiyatrosu ve YouTube içerikleriyle İş Sanat, Cem Adrian'dan Tiflis Senfoni Orkestrası'na, Almagest Quintet'ten Robot Pinokyo'ya her yaşa ve zevke hitap eden etkinlerini Aralık ayında da seyircileri ile buluşturuyor. 

Aralık ayında İş Sanat'ta müzik şöleni var



Ülkemizde ve yurt dışında önemli başarılara imza atan flüt sanatçısı Şefika Kutluer ile besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, Wolfgang Amadeus Mozart’tan Antonin Dvorák’a uzanan bir repertuvarla aynı sahnede olacak.

Konser, 7 Aralık Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Cem Adrian “Solmayan Şarkılar”la İş Sanat’ta

Sıra dışı sesi ve yorumuyla konser salonlarını hayran kitlesiyle dolduran Cem Adrian, İş Sanat için hazırladığı özel projede tamamı Türk sanat müziğinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısında olacak.

2020 yılında çıkardığı Solmaya Şarkılar albümünden şarkıları seslendirecek Adrian, Türk sanat müziği topluluğu ile sahnede bir araya gelecek. Konser, 20 Aralık Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

“Robot Pinokyo”nun macerası devam ediyor

İş Sanat, sahnelendiğinde yoğun ilgi gören, müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren müzikli oyunu “Robot Pinokyo”yu yeniden küçük hayranlarıyla buluşturuyor.
25 Aralık Pazar, saat 15.00’te sahnelenecek oyunda çocuklar, Robot Pinokyo'nun eğlenceli ve maceralarla dolu büyüme macerasına tanık olacak. Yekta Kopan’ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği müzikli oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor.

Behçet Necatigil’den Üç Radyo Oyunu: “Şimdi Uzak Yakın”

Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile bir araya geldiği dinletiler Behçet Necatigil’in üç radyo oyunuyla devam ediyor. 19 Aralık Pazartesi, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak “Şimdi Uzak Yakın…” başlıklı dinletide Behçet Necatigil’in Uzak Yol Kaptanı, Gaz ve Kediciler öyküleri radyo tiyatrosu canlandırmasıyla sahneleniyor.
Yazarın günlük yaşamdan kesitlere, insanın umutlarına, dramlarına ve arayışlarına yer verdiği, yayımlandığı dönemde büyük ilgi gören eserlerinden üçünün metnini Atilla Birkiye hazırlarken, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği dinletiyi Mehmet Birkiye sahneye uyarladı. Usta tiyatrocular Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in seslendireceği dinletide eserleri kemanda Seda Subaşı, klarnette Gürhan Eteke yorumlayacak.
Ücretsiz gerçekleşecek dinletiye katılım için Biletix’in internet sitesinde rezervasyon yapılabilir.

Parlayan Yıldızlar Konserleri Başlıyor

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinin ilkinde Eren Binici (vurmalı çalgılar) ve Erkin Can (vurmalı çalgılar) sahne alacak. Konser, 12 Aralık Pazartesi, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

“Her Yerde Kar Var”, “Karlar Düşer”, şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Salvatore Adamo ve “Let Her Go” şarkısıyla tüm dünyanın tanıdığı Passenger konserleri İş Sanat programında yerini aldı. 9 Şubat’ta Salvatore Adamo ve 7 Nisan’da gerçekleşecek Passenger konserlerinin biletleri 1 Aralık’ta Biletix’te satışa çıkıyor.

Dünyaca ünlü caz trompetçi Nils Peter Molvaer ile Sabri Tuluğ Tırpan, Cenk Erdoğan, Eylem Pelit, Hamdi Akatay ve Volkan Öktem’den oluşan Almagest Quintet konserinin biletleri de aynı gün satışa sunulacak.

İş Sanat’ın birbirinden renkli etkinlikleri YouTube kanalında


İş Sanat’ın YouTube kanalına özel düzenlediği konserlerine caz müziğinin önemli seslerinden Jülide Özçelik ve gitarist Emre Tankal ekleniyor. Çekimleri Kırşehir, Kaman Kalehöyük’teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nde bulunan Mikasanomiya Anı Parkı'nda yapılan “Kaman’da Caz” başlıklı konser, 1 Aralık Perşembe, 20.30’da İş Sanat’ın Youtube kanalında izlenebilecek.

İş Sanat’ın yoğun ilgi gören Provadan İzle serisinin yeni oyunu 15 Aralık Perşembe, saat 20.30’da YouTube kanalında yayında olacak. Güngör Dilmen’in 1959 yılında kaleme aldığı Midas’ın Kulakları oyununu Kumbaracı50 oyuncuları okuyacak. Tiyatro oyunlarının bir masa etrafında, okuma provası düzeninde seyircilere sunulduğu seride izleyici alışılmışın dışında bir deneyime davet ediliyor.
Behçet Necatigil’in radyo oyunlarından derlenen “Şimdi, Uzak, Yakın” başlıklı dinleti 26 Aralık Pazartesi saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında izlenebilecek.

Kültür sanat dünyasının sevilen isimlerinin en sevdikleri film, müzik ve başucu kitaplarını anlattıkları Melikşah Altuntaş’ın hazırlayıp sunduğu “Hayatımın Listesi” ikinci sezonu ile İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Hazal Kaya, Öykü Karayel, Öner Erkan, Levent Kazak, Aylin Balboa gibi isimleri programında ağırlayan Altuntaş, seyircisi için her hafta yeni bir kültür sanat ajandası oluşturuyor.

İş Sanat, YouTube kanalında seyircili konserlerinden bölümler yayınlamaya Aralık ayında da devam ediyor. Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru’ya caz müziğin önemli isimlerinden Sabri Tuluğ Tırpan, Volkan Öktem, Eylem Pelit’in bir araya gelerek kurduğu POW Trio ve gitarist Cenk Erdoğan’ın eşlik ettiği “Nünü Caz Söylüyor” isimli konserin bir bölümü Aralık ayında İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilir.

Saim Bugay’ın Heykelleri Kibele Sanat Galerisi’nde

Mustafa Pilevneli &ldquo;Mavilerde 60 Yıl&rdquo;
Mustafa Pilevneli “Mavilerde 60 Yıl”

Çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi Kibele Sanat Galerisi’nde sanat tutkunlarıyla buluşuyor. Sanatseverleri büyülü bir yolculuğa çıkaran usta sanatçının renkli dünyasını ziyaret etmek için 11 Aralık son gün…
Kibele Sanat Galerisi, sezona merhum Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisi ile devam edecek. Kullandığı malzemeleri ve yöntemleriyle bir zanaat ustası kalitesine sahip olan heykeltıraş Bugay’ın eserleri, 19 Aralık 2022 – 19 Mart 2023 tarihleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilecek.

Ankara Sanat Galerisi, Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri”ne ev sahipliği yapacak

Beril Anılanmert&rsquo; &ldquo;Seyir Defteri
Beril Anılanmert’ “Seyir Defteri


Resimleriyle yaşamın çok boyutluluğunu anlatan, figüratif resmin sıra dışı isimlerinden Nevhiz Tanyeli’nin yarım asrı aşan sanat hayatına dair izler taşıyan “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı sergisi, 4 Aralık 2022’ye kadar Ankara Sanat Galerisi’nde.
Ankara Ulus’ta bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan Ankara Sanat Galerisi, daha sonra Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Kibele Sanat Galerisi’nde ağırlanan ve formları yeniden yapılandırması ile bilinen sanatçının eserleri, 13 Aralık 2022 – 19 Mart 2023 tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.

İş Sanat’ta Aralık Ayı

7 Aralık Çarşamba, 20.30
Tiflis Senfoni Orkestrası
Vakhtang Kakhidze şef
Şefika Kutluer flüt

12 Aralık Pazartesi, 20.30
Parlayan Yıldızlar
Eren Binici (vurmalı çalgılar)
Erkin Can (vurmalı çalgılar)

19 Aralık Pazartesi, 20.30
Behçet Necatigil’in Üç Radyo Oyunu: Şimdi Uzak Yakın…

20 Aralık Salı, 20.30
Cem Adrian “Solmayan Şarkılar”

25 Aralık Pazar, 15.00
Robot Pinokyo

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