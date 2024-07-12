Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.
Giriş: 12.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:24
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Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Körfez ülkelerinden tatil için gelen 4 turist, kahvaltı sonrası göl kıyısında gezintiye çıkmak için elektrikli golf aracı kiraladı.
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A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göl kıyısına devrildi.
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Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, çevredekilerce sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.