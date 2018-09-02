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Arap ülkeleri ABD'nin UNRWA kararına tepki gösterdi

Ürdün, Mısır ve BAE, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterdi

02.09.2018 - 03:22 | Güncelleme: AA

Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararının esef verici olduğunu belirterek karara tepki gösterdi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin kararından esef duyduğunu belirterek, Amman'ın, UNRWA'ya mali, siyasi ve uluslararası destek için mümkün olan tüm çabayı göstereceğini söyledi.

UNRWA'ya sahip çıkmanın, mültecilerin onurlu yaşam hakkına saygı, 500 binden fazla çocuğun eğitim hayatını sürdürmesi, mültecilerin dönüş ve tazminat haklarının vurgulanması anlamına geldiğini vurgulayan Safedi, UNRWA'nın ihtiyaçlarının karşılanmamasının, bölgede güvenlik ve istikrara yönelik tehlikeli yansımalarının olabileceği uyarısında bulundu.

Safedi, Ürdün'ün konuyu görüşmek üzere Arap Dışişleri Bakanlarına toplantı çağrısı yaptığını hatırlatarak, bakanların 11 Eylül'de bir araya geleceği bilgisini verdi.

Safedi ayrıca Eylül içinde UNRWA'ya destek konusunu görüşmek üzere BM'deki toplantılar çerçevesinde Avrupa Birliği, Japonya, İsveç ve Türkiye iş birliğinde bir konferans düzenleneceğini dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de yayımladığı açıklamada, Filistinli mültecilerin insani durumuna ilişkin ülkesinin büyük endişe taşıdığını belirtti.

UNRWA'nın insani çalışmasının korunması yönünde uluslararası bir çabanın yürütüldüğüne dikkati çeken Ebu Zeyd, "Kahire gelecek dönemde UNRWA'nın desteklenmesi için uluslararası tüm taraflarla iletişime geçmekte büyük çaba sarf edecektir." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ABD'nin UNRWA'ya desteğini durdurma kararı üzücüdür. Bu, insani ve siyasi boyutlarıyla oldukça hassas olan mülteciler konusunu daha da çözümsüz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.
Karkaş, BAE'nin, tarihi sorumluluktan hareketle, UNRWA'ya ve insani çalışmalarını sürdürmesine destek vereceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

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