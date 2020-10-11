DHA

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İş makinesi operatörü Mustafa Tosun (46),B.İ. (60) ve oğlu F.İ.'ye (20) ait tarlada toprak düzeltme çalışması yapmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, Tosun'un çalışmaya başlamasından bir süre sonra bitişikteki tarlaların sahibi O.Ç. ve yanındaki H.Ç. ile A.Ç., dozerin kendilerine ait arazilere de girdiğini ileri sürüp, önüne geçti, çalışmayı durdurdu. Bunun üzerine O.Ç. ve beraberindekiler ile B.İ. ve oğlu F.İ. arasında tartışma çıktı.

Hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Mustafa Tosun (46)

Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İddiaya göre O.Ç. yanındaki tabancayla B.İ, oğlu F.İ. ve dozer operatörü Mustafa Tosun'a ateş edip, yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi' ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

DİĞER 2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralılardan durumu ağır olan dozer operatörü Tosun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri süren diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayın ardından kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi, suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.