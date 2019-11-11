Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde araza anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu öldüren şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde amca çocukları olan Hikmet G. ile Hüseyin Gür arasında iddialara göre arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet G., yanında bulundurduğu silahla Hüseyin Gür'e ateş etti.
Hüseyin Gür, olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Zanlı Hikmet G. ise gözaltına aldı.
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