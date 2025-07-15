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        Arbedede dehşet! Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!

        Adıyaman'da yaşanan olayda Mehmet Bozbayır, bir kavgayı ayırırken ortaya çıkan arbedede kardeşinin bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:36
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        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mehmet Bozbayır (52), ayırmak için araya girdiği kavgada kardeşinin bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Yukarı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bozbayır ve Karadeniz aileleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRDİ

        Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve taşlı kavgaya dönüştü. Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen Mehmet Bozbayır, kavgayı ayırmak için araya girdi.

        Mehmet Bozbayır, kardeşi F.B.'nin elinden almak istediği bıçakla arbede sırasında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Mehmet Bozbayır, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bozbayır, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, ağabeyinin ölümüne neden olan F.B. ile kavgaya karıştığı belirlenen B.K.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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