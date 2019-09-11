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HaberlerMagazinSon dakika... Yılın davası: Arda Turan - Berkay davası bugün sonuca bağlanacak - Magazin Haberleri

Arda Turan ile Berkay davası bugün sonuca bağlanacak

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile futbolcu Arda Turan arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın son duruşması bugün görülecek

Arda Turan - Berkay

Emirgan'daki bir eğlence mekanında 2018 yılının ekim ayında Futbolcu Arda Turan ile popçu Berkay arasında yaşanan tartışma sonrası açılan davanın son duruşması bugün görülecek. 

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Arda Turan'ın 12 buçuk yıl Berkay'ın da 2 yıl hapsi istenen dava bugün sonuca bağlanacak.

BERKAY DAKİKALAR ÖNCE KORUMA ORDUSUYLA ADLİYEYE GELDİ 

Ünlü popçu Berkay erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı. Gazetecilerin Arda Turan'ın kendisinden özür dileyip dilemediğini sormaları üzerine ünlü popçu, "Biz ilk günden beri bu özrü bekliyoruz" yanıtını verdi. 

ARDA TURAN'IN 'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

2. Sayfa programının haberine göre; Arda Turan'ın 'cinsel saldırı' suçundan yargılanması talep edildi. Arda Turan'ın avukatı "Yer dar ve kalabalık, yanlışlıkla çarpmış ve özür dilemiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Arda Turan'ın hastaneye giderken taşıdığı silah ruhsatsız çıktı.

 

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