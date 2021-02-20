Ari Barokas'tan 'Lafıma Gücenme'

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2018'de çıkardığı, söz ve besteleri kendisine ait 10 şarkılık albümünden 'Nafile' isimli şarkının farklı bir versiyonunu da dinleme fırsatı bulacağınız 'Stüdyodan Konser' 19 Şubat'ta dijital platformlarda yerini aldı.

Albümü kaydettiği ekip arkadaşları; Utku İnan (akustik gitar),Ekin Bilgin (kontrbas),Mehmet Demirdelen (davul),Gülin Kılıçay (geri vokal),Güler Tuncer (geri vokal) ile stüdyoyaya girip, konser tadında yeniden seslendirip, kaydettiği, ekibin ruhunu yansıtan videolar serisinin ilki 'Salaksın' olacak.

Yönetmenliğini Muhtar Pattabanoğlu'nun yaptığı stüdyodan konser konseptinin, ses kayıt ve miksini Berk Kula, mastering'ini Ahmet Kalabay yaptı.

Albümde yer alan şarkılar ise şöyle;

'Gavurlar', 'Nafile', 'Yangın Var', 'Yalnızlık Kanında Var', 'Salaksın', 'Yalan', 'Egotango', 'Beyni Yok', 'Yaşıyorum Sil Baştan', 'Ömrümüz Yine Geçiyor', 'Nafile (2. versiyon)'.