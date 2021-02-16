Programın 27 Ocak tarihli bölümde de stüdyoda bulunmayan Verimli ile ilgili sunucu Müge Anlı açıklama yapmıştı. Anlı, Arif Verimli'nin ertelenemeyecek işleri nedeniyle aralarında olamayacağını söylemişti.

ARİF VERİMLİ'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.

Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."