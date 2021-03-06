"Babası için doktor oldu"

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 25. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı.

HALİDE, MERT'İ KURTARABİLECEK Mİ?

Ali Rıza'nın, "Babamız yaşıyor olabilir" açıklamasının herkesi şaşırttığı tanıtımda Ali Rıza, Mert ve Halide'nin mezarlıkta uğradığı silahlı saldırı gerilimi artırıyor. Saldırıda Mert'in vurulması ise korku dolu anlara sahne oluyor.

ARIZA'NIN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim'e ulaşarak Balaban'ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. Mithat, Balaban, Burak ve Murat'ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza'yı dize getirmeyi hedefler.

Haşmet'in Ali Rıza'ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet'i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, 'Ali Rıza benim oğlum!' der. Ali Rıza ve Mert, Halide'yle birlikte babalarının izini sürmek için babalarının mezar yerine giderler. Mezarlıkta hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır.