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Tartıştığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü

Kastamonu'da, 3 arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.K., arkadaşlarına av tüfeği ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği B.M. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan C.Ö. kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü
Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü
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İHA

Kastamonu'da arkadaşlar arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Bük köyünde meydana geldi. Gece geç saatlerde B.K., B.M. ve C.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.K., yanında bulundurduğu av tüfeği ile B.M. ve C.Ö.'ye birkaç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden B.M. olay yerinde hayatını kaybederken C.Ö.'de ağır yaralandı.

Köylüler tarafından olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan C.Ö., kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay sonrasında köyde geniş güvenlik önlemi alırken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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