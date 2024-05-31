Arkadaşlarınızla maratona hazır olun: Haftasonu izleyebileceğiniz 10 film önerisi!
Arkadaşlarla keyifli vakit geçirmek için birçok etkinlik yapılır. Bu etkinliklerden en klasiği olan film izlemek ise bazen seçim aşamasında zorlayıcı olabilir. Bu yüzden haberimizde sizin için arkadaşlarınızla izleyebileceğiniz IMDb'de yüksek puanı olan bazı filmleri derledik. İşte, haftasonu arkadaşlarınızla izleyebileceğiniz 10 film önerisi!
Arkadaşlarla geçirilen zamanın en keyifli anlarından biri, birlikte izlenen filmlerle dolu eğlenceli akşamlardır. Sıcak sohbetlerin, kahkahaların ve belki biraz da atıştırmalıkların eşlik ettiği bu anlarda, doğru film seçimi büyük önem taşır. İşte arkadaşlarınızla birlikte izleyebileceğiniz her zevke uyabilecek bazı film önerilerine dair detaylar...
1. STAND BY ME (BENİMLE KAL)
1986 yapımı macera, komedi ve dram türündeki bu filmde bir yazar, kayıp bir çocuğun cesedini bulmak için arkadaşlarıyla birlikte çocukluk yolculuğunu anlatıyor. River Phoenix gibi oyuncuların yer aldığı 1 saat 29 dakika uzunluğundaki bu film, 1 Oscar’a aday gösterildi.
IMDb puanı: 8.1/10
2. THE HOLDOVERS (GERİDE KALANLAR)
2023 yapımı bu komedi ve dram türündeki filmde hazırlık okulundaki huysuz bir tarih öğretmeni, kederli bir aşçı ve gidecek yeri olmayan sorunlu bir öğrenciyle birlikte tatil boyunca kampüste kalmaya zorlanır. Alexander Payne’in yönettiği ve 1 Oscar kazanan bu film, 2 saat 13 dakika sürer.
IMDb puanı: 7.9/10
3. MONSTER (CANAVAR)
2023 yapımı bu filmde oğlu tuhaf davranmaya başlayınca bir anne, oğlunun öğretmeninden cevaplar ister. Film, büyümeye ve onunla birlikte gelen birçok yanlış anlaşılmaya dair aldatıcı derecede basit bir hikaye. Bunun yanı sıra 2 saat 7 dakika uzunluğunda olan bu filmin türü dram ve gerilimi içerir.
IMDb puanı: 7.8/10
4. NEBRASKA
Alexander Payne’in yönetmenliğini üstlendiği bu 2013 yapımı dram filminde yaşlanan içki bağımlısı bir baba, bir milyon dolarlık mega çekiliş pazarlama ödülünü almak için görüşmediği oğluyla birlikte Montana'dan Nebraska'ya gider. 6 dalda Oscar’a aday gösterilen bu film, 1 saat 55 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.7/10
5. WORST PERSON IN THE WORLD (DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI)
2 Oscar’a aday gösterilen 2021 yapımı bu filmde yirmili yaşlarının başındaki Julie'nin tıp fakültesinde kariyer yapmak istemesinden kısa bir süre sonra psikolojiye geçmesi ve okulu tamamen bırakarak fotoğrafçılık hobisini profesyonel bir kariyere dönüştürmesi konu alınıyor. Bu kararsızlık, aşk hayatı da dahil olmak üzere hayatının pek çok alanına yansıyor.
IMDb puanı: 7.7/10
6. ME, EARL AND DYING GIRL (BEN, EARL VE ÖLEN KIZ)
Komedi, dram ve romantik türündeki 2015 yapımı bu filmde zamanının çoğunu iş arkadaşı Earl'le birlikte klasik filmlerin parodilerini yaparak geçiren lise öğrencisi Greg, yeni kanser teşhisi konulan bir sınıf arkadaşıyla arkadaş olduktan sonra bakış açısının sonsuza kadar değiştiğini fark eder. Film 1 saat 45 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.7/10
7. THE STATION AGENT (HAYATIN İÇİNDEN)
Game of Thrones’un Tyrion Lannisterı'nın başrol olarak oynadığı filmde cücelikle doğmuş bir adam, tek arkadaşı öldüğünde yalnız bir hayat yaşamak için New Jersey kırsalına taşınır ancak burada geveze bir sosisli sandviç satıcısı ve kendi kişisel kaybıyla uğraşan bir kadınla tanışır. 2002 yapımı bu komedi, dram filmi 1 saat 29 dakika sürüyor. Ayrıca 1 BAFTA ödülü kazandı.
IMDb puanı: 7.6/10
8. 50/50 (ŞANSA BAK)
Gerçek bir hikayeden esinlenilen bu komedi, dram ve romantik türündeki film, kanser teşhisini öğrenen ve ardından hastalığı yenmek için verdiği mücadeleyi konu alan 27 yaşındaki bir adama odaklanıyor. 2011 yapımı bu film 1 saat 40 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.6/10
9. POINT BREAK (KIRILMA NOKTASI)
Kathryn Bigelow tarafından yönetilen 1991 yapımı bu aksiyon, suç ve gerilim filminde bir FBI Ajanı, banka soyguncusu olabilecek bir sörfçü çetesini yakalamak için kılık değiştirir. Keanu Reeves gibi isimlerin başrolünde olduğu bu film 2 saat 2 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.3/10
10. NIGHTMARE ALLEY (KABUS SOKAĞI)
Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette ve Willem Dafoe gibi oyuncuların başrolünü paylaşitığı bu 2021 yapımı suç, dram ve gerilim filminde düşük rütbeli bir karnaval işçisinden övülen psişik medyum olmaya çalışan bir dolandırıcı, onu ifşa etmeye kararlı bir psikologla zekasını paylaşıyor. Guillermo del Toro’nun yönettiği bu film, 4 Oscar’a aday gösterildi.
IMDb puanı: 7.0/10