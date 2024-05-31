Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Arkadaşlarınızla maratona hazır olun: Haftasonu izleyebileceğiniz 10 film önerisi!

        Arkadaşlarınızla maratona hazır olun: Haftasonu izleyebileceğiniz 10 film önerisi!

        Arkadaşlarla keyifli vakit geçirmek için birçok etkinlik yapılır. Bu etkinliklerden en klasiği olan film izlemek ise bazen seçim aşamasında zorlayıcı olabilir. Bu yüzden haberimizde sizin için arkadaşlarınızla izleyebileceğiniz IMDb'de yüksek puanı olan bazı filmleri derledik. İşte, haftasonu arkadaşlarınızla izleyebileceğiniz 10 film önerisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arkadaşlarla geçirilen zamanın en keyifli anlarından biri, birlikte izlenen filmlerle dolu eğlenceli akşamlardır. Sıcak sohbetlerin, kahkahaların ve belki biraz da atıştırmalıkların eşlik ettiği bu anlarda, doğru film seçimi büyük önem taşır. İşte arkadaşlarınızla birlikte izleyebileceğiniz her zevke uyabilecek bazı film önerilerine dair detaylar...

        2

        1. STAND BY ME (BENİMLE KAL)

        1986 yapımı macera, komedi ve dram türündeki bu filmde bir yazar, kayıp bir çocuğun cesedini bulmak için arkadaşlarıyla birlikte çocukluk yolculuğunu anlatıyor. River Phoenix gibi oyuncuların yer aldığı 1 saat 29 dakika uzunluğundaki bu film, 1 Oscar’a aday gösterildi.

        IMDb puanı: 8.1/10

        FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

        3

        2. THE HOLDOVERS (GERİDE KALANLAR)

        2023 yapımı bu komedi ve dram türündeki filmde hazırlık okulundaki huysuz bir tarih öğretmeni, kederli bir aşçı ve gidecek yeri olmayan sorunlu bir öğrenciyle birlikte tatil boyunca kampüste kalmaya zorlanır. Alexander Payne’in yönettiği ve 1 Oscar kazanan bu film, 2 saat 13 dakika sürer.

        IMDb puanı: 7.9/10

        FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        3. MONSTER (CANAVAR)

        2023 yapımı bu filmde oğlu tuhaf davranmaya başlayınca bir anne, oğlunun öğretmeninden cevaplar ister. Film, büyümeye ve onunla birlikte gelen birçok yanlış anlaşılmaya dair aldatıcı derecede basit bir hikaye. Bunun yanı sıra 2 saat 7 dakika uzunluğunda olan bu filmin türü dram ve gerilimi içerir.

        IMDb puanı: 7.8/10

        5

        4. NEBRASKA

        Alexander Payne’in yönetmenliğini üstlendiği bu 2013 yapımı dram filminde yaşlanan içki bağımlısı bir baba, bir milyon dolarlık mega çekiliş pazarlama ödülünü almak için görüşmediği oğluyla birlikte Montana'dan Nebraska'ya gider. 6 dalda Oscar’a aday gösterilen bu film, 1 saat 55 dakika uzunluğundadır.

        IMDb puanı: 7.7/10

        FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

        6

        5. WORST PERSON IN THE WORLD (DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI)

        2 Oscar’a aday gösterilen 2021 yapımı bu filmde yirmili yaşlarının başındaki Julie'nin tıp fakültesinde kariyer yapmak istemesinden kısa bir süre sonra psikolojiye geçmesi ve okulu tamamen bırakarak fotoğrafçılık hobisini profesyonel bir kariyere dönüştürmesi konu alınıyor. Bu kararsızlık, aşk hayatı da dahil olmak üzere hayatının pek çok alanına yansıyor.

        IMDb puanı: 7.7/10

        FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

        7

        6. ME, EARL AND DYING GIRL (BEN, EARL VE ÖLEN KIZ)

        Komedi, dram ve romantik türündeki 2015 yapımı bu filmde zamanının çoğunu iş arkadaşı Earl'le birlikte klasik filmlerin parodilerini yaparak geçiren lise öğrencisi Greg, yeni kanser teşhisi konulan bir sınıf arkadaşıyla arkadaş olduktan sonra bakış açısının sonsuza kadar değiştiğini fark eder. Film 1 saat 45 dakika uzunluğundadır.

        IMDb puanı: 7.7/10

        FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

        8

        7. THE STATION AGENT (HAYATIN İÇİNDEN)

        Game of Thrones’un Tyrion Lannisterı'nın başrol olarak oynadığı filmde cücelikle doğmuş bir adam, tek arkadaşı öldüğünde yalnız bir hayat yaşamak için New Jersey kırsalına taşınır ancak burada geveze bir sosisli sandviç satıcısı ve kendi kişisel kaybıyla uğraşan bir kadınla tanışır. 2002 yapımı bu komedi, dram filmi 1 saat 29 dakika sürüyor. Ayrıca 1 BAFTA ödülü kazandı.

        IMDb puanı: 7.6/10

        FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

        9

        8. 50/50 (ŞANSA BAK)

        Gerçek bir hikayeden esinlenilen bu komedi, dram ve romantik türündeki film, kanser teşhisini öğrenen ve ardından hastalığı yenmek için verdiği mücadeleyi konu alan 27 yaşındaki bir adama odaklanıyor. 2011 yapımı bu film 1 saat 40 dakika uzunluğundadır.

        IMDb puanı: 7.6/10

        FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

        10

        9. POINT BREAK (KIRILMA NOKTASI)

        Kathryn Bigelow tarafından yönetilen 1991 yapımı bu aksiyon, suç ve gerilim filminde bir FBI Ajanı, banka soyguncusu olabilecek bir sörfçü çetesini yakalamak için kılık değiştirir. Keanu Reeves gibi isimlerin başrolünde olduğu bu film 2 saat 2 dakika uzunluğundadır.

        IMDb puanı: 7.3/10

        FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

        11

        10. NIGHTMARE ALLEY (KABUS SOKAĞI)

        Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette ve Willem Dafoe gibi oyuncuların başrolünü paylaşitığı bu 2021 yapımı suç, dram ve gerilim filminde düşük rütbeli bir karnaval işçisinden övülen psişik medyum olmaya çalışan bir dolandırıcı, onu ifşa etmeye kararlı bir psikologla zekasını paylaşıyor. Guillermo del Toro’nun yönettiği bu film, 4 Oscar’a aday gösterildi.

        IMDb puanı: 7.0/10

        FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı