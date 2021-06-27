AROG filmi oyuncuları kimler? AROG filmi nerede çekildi? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Nil Karaibrahimgil ve Zafer Algöz'ün aldığı AROG filmi Arif'in, Yontma Taş Devri'nde geçen maceralarını konu alıyor. Bu arada AROG, GORA'nın devam filmidir.

AROG FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz,

Özge Özberk,

Ozan Güven,

Zafer Algöz,

Hasan Kaçan

Nil Karaibrahimgil

AROG FİLMİ KONUSU NEDİR?

Halı satıcısı Arif, kahramanlıklarıyla G.O.R.A. gezegeninde yalnızca dost edinmekle kalmaz, bol bol düşman da edinir. Yaptıkları yüzünden düşmanlarının gazabını hissetme zamanı gelmiştir. Komutan Logar, Arif’i bir zaman makinesiyle 1 milyon yıl geriye, taş devrine ışınlar.

Burada Arif, kendine olan sonsuz güveni sayesinde halkın arasına karışır. Elbette mağara adamları için bu karşılaşmanın etkisi büyük olur ve yaşamlarında açık büfe, fıskiye gibi yeniliklerle medeniyetle biraz erken tanışırlar.

Arif, taş devrinde çabuk arkadaş edinse de tek isteği bir an önce şimdiki zamana, hamile karısı Ceku’nun yanına dönmektir. Bunun için bir zaman makinası yapmak üzere baş döndürücü hızda bir teknolojik ilerlemeden başka bir seçeneği yoktur. Artık tek amacı ilkel çağdaşlarını çağlar arasında bir bir atlatarak en kısa sürede bugünün hatta yarının teknolojisine getirmektir.

Arif’in hızlandırılmış evrim süreci, gelişme konusunda farklı fikirleri olan bazı taş devri insanını kızdırmaya başlar. Medeniyetler arası çatışma nedeniyle Arif kısa sürede kendi hayalindeki gelecek projesine uymayan bir dizi toplumsal zorlukla karşı karşıya gelir.

AROG NEREDE ÇEKİLDİ?

A.R.O.G'un hazırlık çalışmalarına Ekim 2007 tarihinde başlanmıştır. Film için 3 dakikalık tanıtım filmi çekilmiştir. Tanıtım filminin ardından filmin çekimi için uygun yer arayışına girilmiş, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin geneline yapılan geziler ve araştırmaların sonucu olarak Antalya'ya bağlı Kurşunlu köyü ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi filmin başlıca çekim yeri olarak belirlenmiştir. Bu mekânlara Ocak 2008 tarihinden itibaren 40 kişilik bir dekor grubu, yoğun kış koşullarına rağmen filmin senaryosunda geçen belirli tasarım ve uygulamaları inşa etmiştir. Arog Köyü ve Arogan Kalesi, Frig Vadisi olarak bilinen yaylaya inşa edilmiştir