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Akşehir Gölü'nde art arda felaket! Aralarında türkülere konu olan tür de var

Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde bulunan ve kaçak kuyular ile iklim değişikliğinin etkisiyle her geçen yıl kendini daha çok hissettiren kuraklık sonucu suları çekilen Akşehir Gölü'nde korkutan bir manzara daha ortaya çıktı. Gölde, türkülere konu olan yeşil başlı yaban ördeği başta olmak üzere çok sayıda kuş türü ölüsüne rastlandı. Akademik Dağcılık Kulübü Başkanı Bayram Çini, "Buradaki ölümler çok tedirgin ediyor. Ne zaman ve nasıl olduğuna dair bilgimiz yok" dedi

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AA
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde bulunan ve mevsimsel kuraklık sonucu suları çekilen Akşehir Gölü'nde çok sayıda telef olmuş yaban ördeği bulundu.
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Mevsimsel kuraklığın yanı sıra kaçak kuyular, iklim değişikliği ve gölü besleyen nehirlerin üzerine inşa edilen yapılar nedeniyle suların çekildiği gölde, türkülere konu olan yeşil başlı yaban ördeği başta olmak üzere çok sayıda kuş türü ölüsüne rastlandı.
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Akademik Dağcılık Kulübü Başkanı Bayram Çini, Akşehir'de doğa sporları ve çevre duyarlılığını artırmak için farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Doğa yürüyüşü etkinliğinde yaban ördeği, martı ve flamingonun telef olduğunu gördüklerini anlatan Çini, bozkırı andıran göl alanında büyük şok yaşadıklarını dile getirdi.
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Çini, "Buradaki ölümler çok tedirgin ediyor. Bundan 10 yıl kadar önce de suların çekilmesiyle kuş ölümleri olmuştu. Metan gazından olduğunu söylemişlerdi. Şimdi de yüzlerce kuş ölümüyle karşılaştık. Ne zaman ve nasıl olduğuna dair bilgimiz yok" dedi.
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Yaban ördeği ve flamingoların sulak alanlarda beslendiğini aktaran Çini, son 2 yıldır yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle kuş sayısında azalma olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Dikmenli de bölgede 11 yıl öncede kuş ölümlerinin yaşandığını söyledi.
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Yürütülen araştırmada bunun metan gazı salınımından kaynaklandığının belirlendiğine değinen Dikmenli, şöyle konuştu:
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    "Araştırmaya göre, kuraklık sonucu suların çekilmesiyle metan gazı salınımı artıyor. Bu da hayvanları etkiliyor. Bu, günlük veya bir haftalık süreç değil. Çevresel felaketi uzun yıllardır yaşıyoruz. Geçen yıl da Tuz Gölü'nde tatlı su eksikliğinden kaynaklı flamingo ölümleri yaşanmıştı. Alınan tedbirlerle bu yıl önüne geçildi. Akşehir Gölü'ndeki ölümlerin kesin sebebi için numune alınması gerekir. Kuraklığın genel etkisi ve gaz zehirlenmesi dışında enfeksiyon veya virüs de olabilir. Detaylı çalışmalarla kesin ölüm nedenleri ve sayısı belirlenebilir."
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Dikmenli, bölgede sıklıkla görülen yeşil başlı ördeklerin avcı baskısında olduğuna işaret ederek, "Hayvanlar susuzluktan ziyade avcı tehdidinden dolayı rota değiştirmiş olabilir. Kuraklığa bağlı sulak alanların azalması kuşları doğrudan etkiliyor" diye konuştu.
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    Yeşil başlı ördeklerin, sıklıkla bölgede görülen, kısa mesafeli göç grubundaki kuşlar olduğuna işaret eden Dikmenli, şunları kaydetti:
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

    "Gıdasızlıktan, tatlı su yoksunluğu ve gaza maruz kalmaktan doğayla mücadelesini kaybetmiş olabilirler. Marmara-Hatay kuş yolu güzergahı Akşehir Gölü'ne yakındır. Ülkemize giren göçmen kuşlar, burada mola veriyor. Önemli bir nokta. Sular çekildiği için yorgunluktan bitkin düşüp gıda ve tatlı su bulamayan flamingo gibi göçmen türler, gaza maruz kalarak ölmüş olabilir."
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler
  • Art arda felaket! Hepsi ölü bulundu - Öne Çıkan Haberler

 

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