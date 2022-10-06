"Araştırmaya göre, kuraklık sonucu suların çekilmesiyle metan gazı salınımı artıyor. Bu da hayvanları etkiliyor. Bu, günlük veya bir haftalık süreç değil. Çevresel felaketi uzun yıllardır yaşıyoruz. Geçen yıl da Tuz Gölü'nde tatlı su eksikliğinden kaynaklı flamingo ölümleri yaşanmıştı. Alınan tedbirlerle bu yıl önüne geçildi. Akşehir Gölü'ndeki ölümlerin kesin sebebi için numune alınması gerekir. Kuraklığın genel etkisi ve gaz zehirlenmesi dışında enfeksiyon veya virüs de olabilir. Detaylı çalışmalarla kesin ölüm nedenleri ve sayısı belirlenebilir."