Artvin'de sokak köpeğine kürekli saldırıya tepki
Artvin'in Borçka ilçesinde bir kişi, kürekle sokak köpeğine defalarca vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde M.Ş. isimli kişi, sahipsiz bir köpeğe kürekle defalarca vurarak şiddet uyguladı.
Vicdanları yaralayan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medya paylaşılmasıyla hayvanseverler hayvana şiddete tepki gösterdi.
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da aralarında bulunduğu grup, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, hayvanların yaşama hakkı olduğu ve işkence yapılamayacağı belirtildi.
Sokak köpeğine defalarca kürekle vuran kişi için ise suç duyurusunda bulunulduğu ve yaralı olan köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.