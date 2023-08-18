Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Arzu Sabancı'dan, Hacı-Nazlı Sabancı'ya: Yaptıkları sürprizle beni çok mutlu ettiler

        Arzu Sabancı'dan, Hacı-Nazlı Sabancı'ya: Yaptıkları sürprizle beni çok mutlu ettiler

        Hacı Sabancı - Nazlı Sabancı çifti, kızlarına 'Arzu Alara' adını vermişti. Arzu Sabancı, torununun dünyaya gelişiyle yaşadığı mutluluğu anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2021'de evlenen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, iki gün önce ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

        2

        Kızlarına 'Arzu Alara' adını veren çiftten Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımında "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı" ifadelerini kullandı.

        3

        "ALARA'YA DA BABAANNE ADI UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"

        Arzu Sabancı da torun sevincini paylaştı. İlk olarak 'Arzu Alara' ismiyle ilgili duygularını dile getiren Arzu Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullandı.

        4

        "CANIM KIZIMIZ DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN"

        Ardından bir açıklama daha yapan Arzu Sabancı, torununa "Canım kızımız seni uzun zamandır heyecanla bekliyorduk, hoş geldin dünyamıza… Analı babalı büyü, sağlıklı, mutlu, şanslı, başarılı uzun bir ömrün olsun inşallah" dedi.

        #Nazlı Sabancı
        #Arzu Sabancı
        #Hacı sabancı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        İki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var!
        İki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        İnce tatil
        İnce tatil
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...