Arzu Sabancı'dan, Hacı-Nazlı Sabancı'ya: Yaptıkları sürprizle beni çok mutlu ettiler
Hacı Sabancı - Nazlı Sabancı çifti, kızlarına 'Arzu Alara' adını vermişti. Arzu Sabancı, torununun dünyaya gelişiyle yaşadığı mutluluğu anlattı
2021'de evlenen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, iki gün önce ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Kızlarına 'Arzu Alara' adını veren çiftten Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımında "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı" ifadelerini kullandı.
"ALARA'YA DA BABAANNE ADI UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"
Arzu Sabancı da torun sevincini paylaştı. İlk olarak 'Arzu Alara' ismiyle ilgili duygularını dile getiren Arzu Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullandı.