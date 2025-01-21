Arzu Sabancı: Çok üzücü
Arzu Sabancı, 10 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi; "Çok üzücü. Allah'ım sen koru"
Giriş: 21.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:53
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Yangın faciasının ardından Arzu Sabancı, üzüntüsünü; "Kartalkaya... Çok çok üzücü. Allah'ım sen koru, gözet" sözleriyle dile getirdi.
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