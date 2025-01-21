Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı! Haberi Görüntüle

Yangın faciasının ardından Arzu Sabancı, üzüntüsünü; "Kartalkaya... Çok çok üzücü. Allah'ım sen koru, gözet" sözleriyle dile getirdi.