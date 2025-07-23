Arzu Sabancı, duygu ve düşüncelerini paylaştı
Tatil için Cannes'a giden Arzu Sabancı, müzik eşliğinde düzenlenen havai fişek gösterileri için duygu ve düşüncelerini; "Doğaya zararlı ama turizme katkı sağlıyor" sözleriyle dile getirdi
İş adamı Ömer Sabancı'nın eşi, Arzu Sabancı, tatil için gittiği Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen havai fişek gösterisiyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Arzu Sabancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Cannes'da her iki haftada bir müzik eşliğinde havai fişek gösterisi düzenleniyor. O gün şehirde sokaklar trafiğe kapanıyor, deniz kenarındaki tüm restoranlar iki katı fiyatla doluyor. 45 dakika süren bu gösteri doğaya zarar veriyor ama turizme katkı sağladığı da kesin."
Fotoğraflar: Instagram