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        Haberler Magazin Arzu Sabancı, duygu ve düşüncelerini paylaştı - Magazin haberleri

        Arzu Sabancı, duygu ve düşüncelerini paylaştı

        Tatil için Cannes'a giden Arzu Sabancı, müzik eşliğinde düzenlenen havai fişek gösterileri için duygu ve düşüncelerini; "Doğaya zararlı ama turizme katkı sağlıyor" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 19:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:54
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        Duygu ve düşüncelerini paylaştı
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        İş adamı Ömer Sabancı'nın eşi, Arzu Sabancı, tatil için gittiği Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen havai fişek gösterisiyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

        Arzu Sabancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Cannes'da her iki haftada bir müzik eşliğinde havai fişek gösterisi düzenleniyor. O gün şehirde sokaklar trafiğe kapanıyor, deniz kenarındaki tüm restoranlar iki katı fiyatla doluyor. 45 dakika süren bu gösteri doğaya zarar veriyor ama turizme katkı sağladığı da kesin."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Arzu Sabancı
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