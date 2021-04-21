Arzu Sabancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı'nın hayatıyla ilgili merak edilenler haberimizde...

ARZU SABANCI KİMDİR?

Arzu Sabancu 7 Eylül 1965 yılında dünyaya geldi.

Arkeoloji öğrenimi gördü. İş hayatına, 1997'de, birçok dünya markasına koleksiyon hazırlayan ExSa Konfeksiyon'da başladı. 2000'de, İngiltere'deki Arcadia Group bünyesinde bulunan altı tanınmış markayı Türkiye perakende sektörüne kazandıran Giysa'da çalıştı. Dört yıl sonra kendi şirketini kurarak dünyanın seçkin moda markalarını Türk modaseverlerle buluşturdu. 2008'de İtalyan PINKO markasını bünyesine kattı.