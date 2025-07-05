Asgari ücret zammında son durum: Temmuz 2025 asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı?
Temmuz memur ve emekli zammı açıklamasının ardından gözler asgari ücret son dakika haberlerine çevrildi. Asgari ücrete ara zam var mı sorusunu değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini, aksi halde temmuz asgari ücrete ara zam yapılmasının gündemde olacağını ifade etmişti. Asgari ücrete zam yapılırken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek ortak karar alıyor. Geçtiğimiz ocak ayında net asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam yapılmış rakam 22.104 liraya yükseltilmişti. Peki Temmuz Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte, Asgari ücrete ara zam ile ilgili detaylar
"Asgari ücrete ara zam" araştırmaları temmuz ayı itibariyle başladı. 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında uygulanan zamlardan sonra ara zam araştırmaları başladı. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamlara yöneldi. Peki, Temmuz’da Asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı? İşte asgari ücrette son durum
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
1 Ocak 2025 tarihinde asgari ücrete % 30'luk bir zam yapılmış, 17.002 TL olan asgari ücret 22.104 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz'da asgari ücrete kesin zam yapılacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.
BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET ARA ZAM AÇIKLAMALARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde;
“Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
TÜİK 2025 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu
6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükselecek. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 16.411 TL’den 19.147 TL’ye çıkacak.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET