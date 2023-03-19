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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ashley Graham: Eşim vazektomi yaptırdı

İki yaşında bir oğlu ve bir yaşında ikizleri olan ünlü model Ashley Graham, doğum kontrol yöntemi olarak eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıkladı

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  • Ashley Graham: Eşim Justin Ervin, vazektomi yaptırdı - Magazin haberleri

    Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham ve yönetmen eşi Justin Ervin, oğulları Isaac'i 2020'de kucağına almıştı. 2022'nin ocak ayında da ikiz bebeklerine kavuşan Graham, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
  • Ashley Graham: Eşim Justin Ervin, vazektomi yaptırdı - Magazin haberleri

    Ashley Graham, katıldığı bir poscast yayınında doğum kontrol yöntemi olarak eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıkladı. 35 yaşındaki ABD'li model, böylelikle artık kendisinin doğum kontrol hapı kullanmak zorunda olmadığını söyledi.
  • Ashley Graham: Eşim Justin Ervin, vazektomi yaptırdı - Magazin haberleri

    Ashley Graham, "Bunu yaptırmak erkekler için çok kolay. Justin operasyondan hemen sonra benimle alışveriş yaptı" ifadelerini kullandı.
  • Ashley Graham: Eşim Justin Ervin, vazektomi yaptırdı - Magazin haberleri

    "JUSTIN VE BEN GERÇEKTEN BİR BÜTÜNÜZ"

    Ashley Graham, ebeveyn olduktan sonra kocasıyla güçlü bir bağ kurmanın sırrını da açıkladı. Ünlü model, "Justin ve ben gerçekten bir bütünüz. Çocuk sahibi olmadan önce dokuz yıl evli kalabildik. Bu gerçekten bir fark yaratıyor" dedi.
  • Ashley Graham: Eşim Justin Ervin, vazektomi yaptırdı - Magazin haberleri

    "Birbirimizle geçirebileceğimiz zamanımız olduğu için çok mutluydum. Birbirimizin her şeyini öğrenmeliydik" diyen Graham, "Çocuklar olana kadar birbirinizin her şeyini gerçekten bilmiyorsunuz. Sonra çocukla birlikte onu bambaşka bir seviyede tanıyorsunuz. Bu hem heyecan verici, hem ürkütücü hem de aynı anda zorlayıcı" ifadelerini kulandı.
  • Ashley Graham: Eşim Justin Ervin, vazektomi yaptırdı - Magazin haberleri

    Ashley Graham ve Justin Ervin çiftinin iki yaşında Isaac adında oğlu ve 14 aylık Malachi ve Roman adlarında ikiz oğulları bulunuyor.
  • Ashley Graham: Eşim Justin Ervin, vazektomi yaptırdı - Magazin haberleri

    VAZEKTOMİ NEDİR?

    Erkeklerde vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir. Kadınlarda tüplerin bağlanması yöntemiyle vazektomi hemen hemen eş değer yöntemlerdir.

    Fotoğraflar: Instagram

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