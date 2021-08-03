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Asi Nehri'nde korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri'ndeki manzara korkuttu. Su yüzeyinde görülen yüzlerce ölü balık vatandaşları tedirgin etti. Yetkililer sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı

SON DAKİKA: Asi'de korkutan görüntü - Haberler
Asi'de korkutan görüntü!
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DHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri'nde su yüzeyinde görülen yüzlerce ölü balık korkuttu.

Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Türkiye'ye uzanarak Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ndeki balıklar su yüzüne çıktı. Nehrin Antakya merkezinden geçen kısmında balık ölüleri görüldü.

Tedirginlik duyan vatandaşlar, balık ölümlerinin nedenlerinin belirlenmesini ve önlem alınmasını istedi. Nehre balık tutmaya gelen Mustafa Tecimen, "Burada 5,10 çeşit balık var. Hakiki kefal, sazan, sarı benekli gibi çok çeşit balığımız var. Buna bir önlem alınsın" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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