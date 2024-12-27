Aşık Veysel filmine suç duyurusu

Âşık Veysel'in 79 yıllık eserleri ve eserlerinin konu alacağı film, halk ozanın doğduğu topraklar olan Sivas'ta çekilecek.

Yazar Abbas Akbayrak, yıllardır Âşık Veysel üzerine araştırma yaptığını, ailesi ve yakından tanıyanlarla bir araya gelerek ayrıntılı bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Akbayrak, bu araştırma sonucunda bir senaryo yazdığını ve bu senaryoyu yapımcı yönetmen Gökhan Keskin ile paylaştığını söyledi. İddiaya göre, taraflar arasında sözlü bir anlaşma yapıldı ve filmi birlikte yapmak için görüşmeleri birlikte yaptıklarını söyledi.

Abbas Akbayrak

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Ancak Abbas Akbayrak'a göre Gökhan Keskin senaryoyu kendisine ait olduğunu ve değişiklikler yaptığını belirterek başına film hazırlıklarına başladı. Bu durum üzerine Akbayrak, eserinin izinsiz ticari faaliyette bulunduğu suçun duyurusunda bulundu.

"EMEĞİMİN ÇALINDIĞINI HİSSETTİM"

Konuya ilişkin açıklama yapan Abbas Akbayrak, “Bu senaryoyu yazmak için yıllarımı verdim. Âşık Veysel'in yaşadığı doğru bir şekilde anlatabilmek için büyük emek harcadım. Ancak emeğim hiçe sayılarak çalındı. Bu durum sadece bana değil, Âşık Veysel'in hatırasına da saygısızlıktır” dedi. Akbayrak, hukuki sürecin takipçisi olduğunu ve haklarını sonuna kadar arayacağını belirtti.