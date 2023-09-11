Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Aşık Veysel memleketinde anıldı - Magazin haberleri

        Aşık Veysel memleketinde anıldı

        Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla 81 ilden Sivas'a gelen sanatçılar büyük halk ozanı anısına memleketinde konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 08:02 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşık Veysel memleketinde anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Valilikten yapılan açıklamaya göre; Aşık Veysel'in izinden 81 ilden bağlamaları ile yola çıkan sanatçılar Sivas'ta buluştu.

        Sivas Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aşık Veysel anısına düzenlenen 'Gençler Seni Unutmadı' isimli konser, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek, il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş konserde seslendirilen eserleri dinledi.

        Fotoğraflar: İHA

        Vefatının 50'nci yılında anılıyor
        Vefatının 50'nci yılında anılıyor
        ÖNERİLEN VİDEO
        #aşık veysel
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!