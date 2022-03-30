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Haberler Magazin Aşık Veysel vefatının 49. yıl dönümünde anıldı
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Aşık Veysel vefatının 49. yıldönümünde anıldı

'Aşık' geleneğinin son büyük temsilcisi Aşık Veysel, vefatının 49. yılında unutulmadı. Önceki gün usta sanatçının anısı için gerçekleştirilen gecede Can Bonomo, Cengiz Özkan ve Paul Dwyer gibi isimler sahne aldı

Aşık Veysel vefatının 49. yıl dönümünde anıldı
Aşık Veysel anıldı
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Aşık' geleneğinin son büyük temsilcisi Aşık Veysel, vefatının 49. yılında, önceki akşam Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda özel bir programla anıldı.

Gecede Can Bonomo, Cengiz Özkan ve Paul Dwyer gibi isimler sahne aldı.

Cengiz &Ouml;zkan ve Paul Dwyer
Cengiz Özkan ve Paul Dwyer

Bonomo, sahneye müzisyen Kemal Arslan ile çıkarken yıllar önce Aşık Veysel için yazdığı 'Veysel' adlı eseri seslendirdi.

"GURUR DUYDUM"

Sahne öncesi günün anlam ve önemiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Can Bonomo, "Çok güzel bir organizasyon, bu gece burada olmaktan şeref ve gurur duydum. Sayın Veysel'e yazdığım bir şarkıyı seslendireceğim. Gecede kendi şarkımı okumak, bunu benden istemeleri çok heyecan verici bir şey." dedi.

Kemal Arslan ve Can Bonomo
Kemal Arslan ve Can Bonomo

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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