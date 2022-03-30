Aşık Veysel anıldı 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Aşık' geleneğinin son büyük temsilcisi Aşık Veysel, vefatının 49. yılında, önceki akşam Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda özel bir programla anıldı.

Gecede Can Bonomo, Cengiz Özkan ve Paul Dwyer gibi isimler sahne aldı.

Cengiz Özkan ve Paul Dwyer

Bonomo, sahneye müzisyen Kemal Arslan ile çıkarken yıllar önce Aşık Veysel için yazdığı 'Veysel' adlı eseri seslendirdi.

"GURUR DUYDUM"

Sahne öncesi günün anlam ve önemiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Can Bonomo, "Çok güzel bir organizasyon, bu gece burada olmaktan şeref ve gurur duydum. Sayın Veysel'e yazdığım bir şarkıyı seslendireceğim. Gecede kendi şarkımı okumak, bunu benden istemeleri çok heyecan verici bir şey." dedi.

Kemal Arslan ve Can Bonomo