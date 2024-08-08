Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu | Son dakika haberleri

        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu

        Edirne'nin Enez ilçesinde, aşırı sıcak nedeniyle suyu buharlaşan ve beyaza bürünen 'tuz' gölü, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Enez ilçesi Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki göldeki su, aşırı sıcak nedeniyle buharlaşınca ortaya tuzla kaplı bir alan çıktı.

        2

        Bölgeye gelen tatilciler, kuruyup beyaza bürünen göle gelip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        3

        Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, aşırı sıcak hava nedeniyle suyu tamamen buharlaşan ve beyaza bürünen gölü havadan görüntüledi.

        4

        Trakya'da bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirten Özkaya, kuruyup beyaza bürünen gölün özellikle bölgeye gelen tatilcilerin ilgisini çektiğini söyledi.

        5
        #edirne enez
        #Tuz gölü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox