Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
Edirne'nin Enez ilçesinde, aşırı sıcak nedeniyle suyu buharlaşan ve beyaza bürünen 'tuz' gölü, havadan görüntülendi.
Giriş: 08.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:02
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Enez ilçesi Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki göldeki su, aşırı sıcak nedeniyle buharlaşınca ortaya tuzla kaplı bir alan çıktı.
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Bölgeye gelen tatilciler, kuruyup beyaza bürünen göle gelip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, aşırı sıcak hava nedeniyle suyu tamamen buharlaşan ve beyaza bürünen gölü havadan görüntüledi.