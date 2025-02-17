'Aşk Sadece Bir An' 161 bin 156 kişiyle açıldı

Poll Films etiketli 'Aşk Sadece Bir An' adlı film, beraber vizyona girdiği 'Kaptan Amerika' ve 'Bridget Jones' gibi Hollywood yapımlarını ilk hafta sonu izlenmelerinde ikiye katladı ve 161 bin 156 kişiyle açıldı.

238 EK SALON AÇILDI

14 Şubat Cuma günü 329 salonla vizyona giren film, yoğun ilgi üzerine cumartesi günü 495, pazar günü 567 salona çıkarıldı.

Oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Çakal'ın özgürlüğüne düşkün, kavgacı, yakışıklı ve karizmatik bir barmeni canlandırdığı filmde Nilsu Berrin Aktaş ise varlıklı bir ailede, fazla korumacı bir şekilde yetişen bir hukuk öğrencisini canlandırdı.

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'AŞK SADECE BİR AN' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir türlü peşlerini bırakmayan geçmişlerinin yanı sıra birbirlerinden tamamen farklı hayatlara ve kültürlere sahip olan Rüzgar ve Hayal’in aşka tutunmalarını konu alan filmde, 'Rüzgar' karakterine rapçi Çakal, 'Hayal' karakterineyse oyuncu Nilsu Berrin Aktaş hayat veriyor.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturdu. Senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı filmde Emirhan ve Çakal'ın yanı sıra; Emre Kınay, Gonca Vuslateri, Burcu Kara, Diren Polatoğluları, Teoman, Tuba Ünsal, Gürgen Öz, Cihan Şimşek, Tuana Naz Tiryaki, Cihan Şimşek, Recep Usta, Atakan Hoşgören ve Mehmet Deniz Sarıkaş gibi isimler yer alıyor.