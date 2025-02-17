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        Haberler Magazin 'Aşk Sadece Bir An' filminin galasında izdiham yaşandı

        'Aşk Sadece Bir An' filminin galasında izdiham yaşandı

        Esenyurt'taki bir AVM'de 'Aşk Sadece Bir An' filminin galasına başrolde yer alan rapçi 'Çakal' ismiyle tanınan Emirhan Çakal'ın ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver'in gelmesiyle izdiham yaşandı. Bir grup genç, önce birbirleriyle kavga edip sonra yangın tüpü sıkması paniğe neden oldu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 17.02.2025 - 08:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 08:45
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        Galada izdiham
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        Olay, dün Esenyurt'taki bir AVM'de akşam saatlerinde meydana geldi. 'Aşk Sadece Bir An' filminde başrolde 'Rüzgar' karakterine hayat veren rapçi Emirhan Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu.

        Yoğun kalabalığın içinde bazı gençler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken o esnada bir kişi etrafa yangın tüpü sıktı ve paniğe neden oldu.

        Polis ekipleri ve güvenlikler kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, yaşanan o hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, AVM'de yaşanan izdiham sırasında kavga eden gençler, salona giriş yapan Çakal ve İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.

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        #Emirhan Çakal
        #Aşk Sadece Bir An
        #İbrahim Tilaver
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