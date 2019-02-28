'Aşk' soruları Yusuf Çim'i güldürdü!

Ekranların genç oyuncusu Yusuf Çim, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir alışveriş merkezinde kız arkadaşı ile gezintiye çıkan oyuncu, bir anda flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı