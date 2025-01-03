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        Haberler Gündem Ankara ASKİ'den Yenikent'e yağmur suyu hattı | Son dakika haberleri

        ASKİ'den Yenikent'e 4.5 kilometrelik yağmur suyu hattı

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde 4.5 kilometre yeni yağmur suyu hattı çalışması başlattı. Şu ana kadar 4 kilometrelik hat tamamlanırken, bölgede çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:35
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        ASKİ'den Yenikent'e yağmur suyu hattı
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        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan risk değerlendirme çalışmalarıyla kent genelinde sel gibi olası afetlerin önlenmesi için proje geliştiren ve yatırım planlayan ASKİ ekipleri, son olarak Sincan Yenikent bölgesinde çalışma başlattı.

        ASKİ ekipleri, Yenikent bölgesinde bulunan Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Mahalleleri, Sakarya ve Kazım Karabekir Caddeleri ile Cumhuriyet Bulvarı’nda yoğun yağışlarda su birikintileri oluştuğunu, iş yerleri ve binaların bodrum katlarını su bastığını tespit etti. Meydana gelen su baskınları, bölgede trafik akışını durdururken, esnaf ve vatandaşları mağdur ediyordu.

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        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yenikent bölgesinin coğrafi yapısını ve bölgede çok hızlı artan yapılaşmayı dikkate alan ASKİ ekipleri tarafından sorunun köklü çözümü için aşırı yağışlarda biriken yağmur sularını güvenli bir şekilde uzaklaştırabilmek amacıyla 4,5 kilometrelik yeni bir yağmur suyu hattı planlandı.

        "Sincan İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Temizlik Yapım İşi" kapsamında şu ana kadar 4 kilometrelik imalat tamamlanırken, bölgede çalışmalar devam ediyor.

        Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden kaynaklı oluşan şehir sellerine dikkati çekerek, "ASKİ olarak şehrimizdeki riskli alanları belirleyerek afete karşı önceden tedbir alıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda artan şiddetli yağışların neden olduğu şehir selleri ile mücadele ediyoruz" dedi.

        Başkent'in yetersiz altyapı nedeniyle zaman zaman sel ve su taşkınları ile gündeme gelen bölgelerine tek tek neşter vurulduğunu kaydeden Akçay, bu çerçevede kent genelindeki yağmur suyu ızgaralarının da düzenli şekilde temizlendiğini ifade etti.

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