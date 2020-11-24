Aşkın farklı yüzlerine sesleniyor

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Alper Saldıran, ilk kitabı 'Beyaz Odadan Hikâyeler'de okuyucusuna beyaz bir odanın içinde bambaşka renkler keşfettiriyor. Saldıran, siyah bir odadan seslendiği ikinci kitabı 'Siyah Odadan Hikâyeler'de ise giderek yalnızlaşan insan kalabalıkları, aşklar, acılar, hayal kırıklıkları içinde yaşarken hiç umulmadık bir anda karşımıza çıkıveren umutla, insanlığa, doğaya, ilişkilere, geleceğe bambaşka bir yerden bakılabileceğini gösteriyor.

Üçlemenin son kitabı olan 'Kırmızı Odadan Hikâyeler'de ise okuyucuya aşkın farklı yüzlerini gösteren Alper Saldıran, hiç umulmadık yerlerde, beklenmedik şekillerde aşkı karşımıza çıkarttığı bir yolda, hemen yanı başımızda yürüyor.