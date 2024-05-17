Aşkın komik yüzü: Hafta sonu izlenebilecek 10 keyifli romantik komedi filmi önerisi!

3. WHEN HARRY MET SALLY (HARRY SALLY İLE TANIŞINCA)

İki tanıdık olan Harry ve Sally, Chicago'dan New York'a giden bir arabayı paylaşırken hem kendilerine hem de izleyicilere şu soruyu sorarlar: Kadınlar ve erkekler gerçekten sadece arkadaş olabilirler mi? Yıllar boyunca birkaç kez yeniden bir araya gelen ikili, aralarında gelişen ilişkiden dolayı arkadaşlıklarının bozulmasından korkarlar. 1989 yapımı bu film 1 Oscar’a aday gösterildi.

IMDb puanı: 7.7/10

FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ