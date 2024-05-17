Aşkın komik yüzü: Hafta sonu izlenebilecek 10 keyifli romantik komedi filmi önerisi!
Hafta sonu keyifli vakit geçirmek isteyenler için romantik komedi filmleri ideal bir seçenek olabilir. Romantik komediler, duygusal anları komik olaylarla harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Peki, hangi filmleri izleyebilirsiniz? İşte, hafta sonunu evde geçirmeyi planlayanlar için 10 romantik komedi filmi önerisi!
Birçok kişinin ilgisini çeken romantik komedi filmleri, duygusal bağlantıları komik ve etkileyici bir şekilde işleyerek izleyicileri kendisine bağlayabiliyor. Yani bu tür filmler, güldürürken aynı zamanda izleyicilere umut dolu mesajlar verebiliyor. Haberimizde sizin için asla eskimeyen klasiklerden olan romantik komedi filmlerini derledik. İşte, filmlere dair detaylar...
1. THE APARTMENT (GARSONİYER)
1960 yapımı bu filmde, Manhattan’lı bir sigorta memuru olan CC Baxter, dairesini gizli işler için kullanmak üzere şirket yöneticilerine ödünç vererek şirkette yükselmeye çalışır. Ancak eve gelenler yöneticilerin aynı kadınla olduğunu anlayınca ortalık karışır. 5 Oscar kazanan bu film, Billy Winder tarafından yönetildi.
IMDb puanı: 8.3/10
2. GROUNDHOG DAY (BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ)
Hava durumu sunucusu Phil, ulusal çapta ünlü Köstebek Günü geleneğini anlatmak için Pensilvanya'ya gider. Bunu yaparken bir zaman döngüsünün içinde sıkışıp kalır ve sürekli olarak geçen günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalır. O gün bir kadın tarafından reddedilir ve o anı tekrar tekrar yaşar. 1993 yapımı bu film, 1 BAFTA ödülü kazandı.
IMDb puanı: 8.0/10
3. WHEN HARRY MET SALLY (HARRY SALLY İLE TANIŞINCA)
İki tanıdık olan Harry ve Sally, Chicago'dan New York'a giden bir arabayı paylaşırken hem kendilerine hem de izleyicilere şu soruyu sorarlar: Kadınlar ve erkekler gerçekten sadece arkadaş olabilirler mi? Yıllar boyunca birkaç kez yeniden bir araya gelen ikili, aralarında gelişen ilişkiden dolayı arkadaşlıklarının bozulmasından korkarlar. 1989 yapımı bu film 1 Oscar’a aday gösterildi.
IMDb puanı: 7.7/10
4. WHAT'S UP DOC? (AŞKA VAKİT YOK)
1972 yapımı bu filmde müzikolog Howard Bannister, çantasını aynı çantalara sahip diğer üç kişiyle karıştırır. Dört kişilik grup daha sonra çalıntı hükümet belgeleri, gizli ajanlar ve çalıntı mücevherlerle uğraşmak gibi kesinlikle saçma olaylar dizisinin içine sürüklenir.
IMDb puanı: 7.7/10
5. 10 THINGS I HATE ABOUT YOU (SENDEN NEFRET ETMEMİN 10 SEBEBİ)
Batman’in Joker’i Heath Ledger’ın başrolünde yer aldığı bu 1999 yapımı film, William Shakespeare'in ikonik komedi oyunu Hırçın Kız’dan uyarlamadır. Filmde Bianca ve Kat adlı 2 kız kardeş konu alınır. Bianca, ablası Kat birisiyle sevgili olmadan sevgili yapamayacağı için ablasına aşık taklidi yapması için Patrick adlı bir gence para öder ve olaylar gelişir.
IMDb puanı: 7.3/10
6. MOON STRUCK (AY ÇARPMASI)
1987 yapımı bu filmde, New York'ta muhasebeci olan Loretta Castorini, evlenmeyi kabul ettiği adamın erkek kardeşine aşık olunca kendini zor bir durumda bulur. 3 Oscar kazanan bu filmin başrolünde Nicolas Cage yer alır.
IMDb puanı: 7.2/10
7. CLUELESS (FIRLAMA KIZLAR)
1995 yapımı bu filmde sığ, zengin ve sosyal açıdan başarılı Cher, Beverly Hills lisesinin hiyerarşi sıralamasında en üst sırada yer almaktadır. Kendini çöpçatan olarak gören Cher, önce iki öğretmeni birbirleriyle çıkmaya ikna eder.
IMDb puanı: 6.9/10
8. SLEEPLESS IN SEATTLE (SEVGİNİN BAĞLADIKLARI)
Yakın zamanda dul kalmış bir adamın oğlu, babasına bir eş bulmak amacıyla bir radyo talk-show'unu arar. Tom Hanks ve Meg Ryan’ın başrollerini üstlendikleri bu film, 2 Oscar’a aday gösterildi. 1993 yapımı bu film, 1 saat 45 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.8/10
9. BRIDGIT JONES DAIRY (BRIDGIT JONES'UN GÜNLÜĞÜ)
2001 yapımı bu filmde hayatının kontrolünü eline alma zamanının geldiğine karar veren Bridget Jones, hayatını bir günlükle belgelemeye başlar. Bridget kendini hayatının en olaylı yılında bulur. Kariyeriyle ilgili kaostan, Colin Firth ve Hugh Grant'in canlandırdığı, kalbi için yarışan iki adama kadar bir dizi değişik olay yaşar. Film, 1 Oscar’a aday gösterildi.
IMDb puanı: 6.8/10
10. YOU’VE GOT MAIL (MESAJINIZ VAR)
1998 yapımı bu filmde bir kitapçı kralı ile bağımsız bir kitapçı sahibi birbirlerine rakip olup sokağın karşısında iş yapmaya başlayınca birbirlerine karşı büyük bir düşmanlık duymaya başlarlar. Ancak hayat onları çevrimiçi olarak, anonim bir internet sohbet sitesi aracılığıyla gerçekte kim olduklarını fark etmeden delicesine birbirlerine aşık eder.
IMDb puanı: 6.7/10
FİLM HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf kaynakları: IMDb