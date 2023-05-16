Aslı Hünel, Kayseri'de gerçekleşen bir düğünde sahne aldı. Dünürler, gecenin ilerleyen dakikalarında Hünel'e bir sürpriz yaptı.

Aslı Hünel'e yaklaşık 60 kilo ağırlığında iki ayrı batondan oluşan pastırmayı hediye edildi Hünel ise şarkılarını seslendirirken kentin adeta sembolü haline gelen pastırmayı görünce şaşırdı.

"ALTIN DEĞERİNDEKİ PASTIRMAYI HEDİYE ETTİLER"

Aslı Hünel, "Meğer pastırmaya 'Kayseri'nin altını' diyorlarmış. O nedenle bana altın değerindeki pastırmayı hediye ettiler. Pastırma da laf aramızda altın ile yarışıyormuş" şeklinde konuşarak, espri yaptı.