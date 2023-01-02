'Gelin Evi'nde uluslararası esintiler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon 'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde uluslararası esintiler!
ABONE OL

'Gelin Evi'nde uluslararası esintiler!

SHOW TV'nin ekranlarda fırtınalar estiren fenomen programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 1000. bölümü ekrana geldi

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde uluslararası esintiler!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’de ekrana gelen fenomen yarışma programı ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’ 1000. bölümüyle ekrana geldi. 1000 bölüm boyunca izleyicinin büyük beğenisini kazanan ve Türk televizyonlarında fırtınalar estiren program yeni yılın ilk haftasına çok iddialı başladı. 1000. bölüme özel sürprizler de eksik olmadı.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 100. bölümünde; 29 yaşında, 4 yıllık evli Sümeyye Çakıcı'nın evine konuk olundu. Bu bölümde kostümlerle kalkan gelinler farklı milletlerin kıyafetlerini ve kostümlerini giyerek renkli sahnelere neden oldu.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', hafta içi her gün saat 12.15'te SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yılın en iyi çıkış yapan dizisi 'Sipahi' seçildi
TELEVİZYON Yılın en iyi çıkış yapan dizisi 'Sipahi' seçildi
'Fatih Altaylı ile Teke Tek’te astrologlar 2023'ü değerlendirecek
TELEVİZYON Bizi nasıl bir yıl bekliyor?
SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2023 yarışmacıları kimler oldu ve yeni format nasıl?
TELEVİZYON Survivor 2023 tanıtımı yayınlandı! İşte kadroda yer alan isimler. ...
O Ses Türkiye 2023 yılbaşı bölümü FULL İZLE | 31 Aralık 2022 Cumartesi TV8 O Ses Türkiye yılbaşı gecesi özel bölümü canlı, full hd, tek parça izleme linki ekranı
TELEVİZYON O Ses Türkiye 2023 yılbaşı bölümünde neler oldu?
2022'de en çok izlenen 10 film belli oldu! 4'ü Türk yapımı...
TELEVİZYON 2022'de en çok izlenen 10 film belli oldu! 4'ü Türk ...
O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu belli oldu! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı kim oldu? İşte kazanan isim...
TELEVİZYON O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?
Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor
TELEVİZYON 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor
Avatar karakterleri gerçek hayatta nasıl görünüyor? Hangi karakteri hangi oyuncu canlandırıyor?
TELEVİZYON Avatar karakterleri gerçek hayatta nasıl görünüyor?
Reyting sonuçları 1 Ocak AB ve total sıralama: YILBAŞI TATİLİ! Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
TELEVİZYON Güncel reyting sıralaması
Güzel Günler 9. Bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON “Bunun bir bedeli olur”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.