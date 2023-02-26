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Aslı Tandoğan, depremzede çiftin nikâh şahidi oldu

Aslı Tandoğan, Türkiye'yi yasa boğan 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde aldı. Enkazdan kurtarılan çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı olan Tandoğan, çadırda kalan bir çiftin de nikâh şahitliğini yaptı

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  • Aslı Tandoğan, depremzede çiftin nikâh şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki

    44 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Bazıları; depremzedeler için yardım malzemesi toplanması için çalışırken bazıları kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gitti. Bu isimlerden biri olan oyuncu Aslı Tandoğan da soluğu Kahramanmaraş'ta aldı.
  • Aslı Tandoğan, depremzede çiftin nikâh şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki

    UCİM koordinatörlüğünde afet bölgesine giden Aslı Tandoğan, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de depremzede çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinde yardımcı oldu.
  • Aslı Tandoğan, depremzede çiftin nikâh şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki

    Ayrıca Kahramanmaraş'ta depremzede bir çift Ayşe ile Nevzat'ın nikâh şahitliğini yapan Aslı Tandoğan, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Aslı Tandoğan, depremzede çiftin nikâh şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki

    "O KADAR ÇOK DUYGUYU BİR ARADA YAŞADIM Kİ"

    Duygusal bir mesaj yayınlayan Aslı Tandoğan, şu ifadeleri kullandı: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki… Anlatmam mümkün değil. Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikâh şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle.

  • Paylaşımlarda Aslı Tandoğan, erzak ve battaniye gibi ihtiyaçları depremzedelere götürürken görüldü. Oyuncuya, Ayşe Tolga ve Janset Paçal gibi isimler de eşlik etti.
  • Aslı Tandoğan, depremzede çiftin nikâh şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki

    Aslı Tandoğan, kendisiyle birlikte bölgede bulunan Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Bora Akkaş ile çekilen bu karesini de yayınladı.

    Fotoğraflar: Instagram, AA 

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