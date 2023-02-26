"O KADAR ÇOK DUYGUYU BİR ARADA YAŞADIM Kİ"

Duygusal bir mesaj yayınlayan Aslı Tandoğan, şu ifadeleri kullandı: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki… Anlatmam mümkün değil. Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikâh şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle.