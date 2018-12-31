Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Gürbüz'ün kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Çevirdiği bütün entrikalara rağmen 'Ufak Tefek Cinayetler'in en sevilen karakterlerinden birine hayat veren Aslıhan Gürbüz, kariyeri boyunca pek çok yapımda boy gösterdi. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? İşte, Aslıhan Gürbüz hakkında detaylar...
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
Konya Selçuk Ünversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde tiyatro eğitimi aldı. Kamera karşısına Büyük Buluşma isimli dizi ile geçti. İlk başrolü ise 2008’de yayınlanmaya başlayan Gonca Karanfil isimli dizide oynadı. 2011’de oyuncu Kerem Kupacı ile evlendi. Evlilikleri 2014’te son buldu.
Senaryosunu Meral Okay’ın yazdığı 2009’da yayınlamaya başlayan Bir Bulut Olsam isimli dizide Asiye Bulut karakterini canlandırdı. Dizi kasabaya gelen yeni doktorun alışılagelen düzeni bozmaya çalışmasını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Melisa Sözen, Engin Akyürek ve Aslıhan Gürbüz yer alıyor. Meral Okay dizi de hem senarist hem de oyuncu oldu.
2010’da yayınlanmaya başlayan Yahşi Cazibe isimli dizide Cazibe karakterini canlandırdı. Dizi Azerbaycan’dan İstanbul’a gelen Cazibe oturma izni alabilmek için Kemal ile kağıt üzerinde bir evlilik yapar. Ve bu evliliği çok az kişi bilir. Kağıt üzerinde olan evlilik zamanla bir aşka dönüşür. Dizinin sonunda Aslıhan Gürbüz rol almak istemediği için final herkesi şaşırttı. Finalde Cazibe'nin dolandırıcı olduğu ve herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Kemal, Simge ile yeni bir hayata başladı. Senarist Gani Müjde yaptığı finalden dolayı çok eleştirildi. Dizide başrolleri ise Aslıhan Gürbüz ve Hakan Yılmaz paylaştı.
Sevdiği adamın babasının katili olarak yargılanan Deniz, denetimli serbestlikten faydalanarak hapishaneden çıkar. Fakat kasabaya döndüğünde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark eder. Dizinin başrollerinde ise Tayanç Ayaydın, Aslıhan Gürbüz ve Salih Bademci yer alıyor.
ÖDÜLLERİ
2011 - 38. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Yahşi Cazibe
2011 - 2011 Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Yahşi Cazibe
2011 -AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Yahşi Cazibe
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
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