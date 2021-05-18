9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu.

"KALBİN ÖMÜR BOYU AŞKLA ÇARPSIN"



Duygusal bir paylaşımda bulunan Neslişah Alkoçlar, kız kardeşiyle verdiği bu pozuna "Sen böyle peri kızı gibi süzülürken, gün boyu aklımda döndü durdu hatıralar; çocukluğumuz, oyunlarımız... Sanki dün gibi... Can parçam, kalbin ömür boyu aşkla çarpsın, güzel yüzün mutlulukla, huzurla ve sevgiyle ışıldasın. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.