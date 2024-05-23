Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslışah Alkoçlar'dan kas şov - Magazin haberleri

        Aslışah Alkoçlar'dan kas şov

        Sporu hayatında alışkanlık haline getirenler arasında yer alan Aslışah Alkoçlar, son paylaşımında karın kaslarıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

        2

        Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren, Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunan Aslışah Alkoçlar, düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmiyor.

        3

        Hal böyle olunca formuna dikkat eden Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla dikkat çekti.

        4

        Siyah renkli bir kıyafet ile objektif karşısında poz veren Aslışah Alkoçlar, fotoğraflarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

        #Aslışah Alkoçlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor