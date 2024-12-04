Aslışah Alkoçlar Demirağ: En iyi versiyonun olmaya odaklan
Spor tutkunu olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, kaslarını sergileyerek, takipçilerine tavsiyelerde bulundu
Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, bir süredir ailesiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor.
İki çocuk annesi olan sosyetik güzel, plajda poz verdi.
Spor tutkunu olan Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın karın kasları dikkat çekti.
Ünlü isim, paylaştığı fotoğraflarına şu notu düştü: Bu şans değil. Her gün bir amaç ve kararlılıkla uyanmakla ilgili. Motive olmadığım günler de oluyor ama ne olursa olsun spor salonuna gidiyorum.
Bahane dolu bir dünyada, önceliğimi kendime seçiyorum, çünkü sağlık zenginliktir. seni iyi hissettiren başka bir şey olsun sevdiğin bir hareket formu bul ve ona sadık kal. Kendinin en iyi versiyonu olmaya odaklan.
Kendi yolculuğunu başkalarınınkiyle karşılaştırma. Her vücut eşsizdir, her metabolizma farklıdır. Büyümene kendini ada ve gelişmeni izle.